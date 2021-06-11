قراءة نقدية بعنوان ( عشق الوطن في الصدارة) في قصيدة:( شاعراً مثليَ، لا تعشقي) للشاعر مديح الصادق. - مديح الصادق

2021/06/11 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مديح_الصادق شاعراً مثليَ، لا تعشقي...إيَّاكِ...



إيَّاكِ أنْ بشاعرٍ شِبهيَيوماً تُغرمينَ، وحاذِرِيأنْ تتبعي نبْضَ قلبِكِ إذ يرِقُّوصوبَ تاجرٍ رأسمالُهُ الحروفُمِن كلِّ صِنفٍ، ومِن كلِّ لونٍيُجيدُ اقتناصَ رَويٍّ، ورصفَ القوافيوفي النفوسِ كما الغوّاصُ ينفذُفيستجلي البواطِنَ والخَوافيمِن دُرَرِ الكلامِ أحلى العقودِ صاغَهدايا، بلا مُقابلٍ يُهديللحِسانِ، مُنيراتِ الوجوهِ، ......





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