هل تنشر إيران الإرهاب في فرنسا عبر

2021/06/11 | 06:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مركز "ألما" الإسرائيلي للأبحاث والتعليم، الخميس، إن منظمتين في فرنسا، هي "الغدير" و"الإمام الخوئي"، من المحتمل أن يتم استخدامهما بهدف "نشر الأيديولوجية الخطيرة للمحور الشيعي المتطرف الذي تقوده إيران للشباب والكبار".

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