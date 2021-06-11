طلب إسرائيلي من مصر بخصوص إعادة إعمار غزة

2021/06/11 | 07:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طلبت إسرائيل من مصر وقف دخول الأسمنت ومواد البناء الأخرى إلى غزة، خوفا من استخدامها الفصائل الفلسطينية في الاستخدامات العسكرية، بحسب صحيفة "تايمز اوف إسرائيل".

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