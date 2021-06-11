2021/06/11 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في واقعة طريفة وغريبة بآن واحد، أقدم رجل من سكان مدينة نيويورك، على سرقة مصرف وذلك عقب يوم واحد من إطلاق سراحه بعد أن كان موقوفا على ذمة قضية سطو أخرى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خروجه من السجن بيوم واحد.. القبض على أميركي حاول السطو على بنك ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خروجه من السجن بيوم واحد.. القبض على أميركي حاول السطو على بنك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).