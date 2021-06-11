الطغيان (الشرقي) .. و العمران . - محمد حسين يونس



الطغيان (الشرقي) .. و العمران . - محمد حسين يونس
2021/06/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس قبل أغسطس 2012 ..

لم نكن كعامة الشعب ..

نعرف شيئا عن مدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي إلا أنه أصغر أعضاء المجلس العسكرى الحاكم .

وعندما رقاة الرئيس مرسي لرتبة فريق ..و منحة حقيبة وزير الدفاع ..

خلفا للمشير طنطاوى ..

كان واضحا ثقة جماعة الإخوان فيه علي أساس أنه (( ملتزم ،متدين ، صوام ..

و مصلي )) و أن أهل بيته من الملتزمين بالحجاب ( وقد يكون النقاب ) ..

و أنه من (سيأخون) القوات ......

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