2021/06/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_حسين_يونس قبل أغسطس 2012 ..



لم نكن كعامة الشعب ..



نعرف شيئا عن مدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي إلا أنه أصغر أعضاء المجلس العسكرى الحاكم .



وعندما رقاة الرئيس مرسي لرتبة فريق ..و منحة حقيبة وزير الدفاع ..



خلفا للمشير طنطاوى ..



كان واضحا ثقة جماعة الإخوان فيه علي أساس أنه (( ملتزم ،متدين ، صوام ..



و مصلي )) و أن أهل بيته من الملتزمين بالحجاب ( وقد يكون النقاب ) ..



و أنه من (سيأخون) القوات ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطغيان (الشرقي) .. و العمران . - محمد حسين يونس) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطغيان (الشرقي) .. و العمران . - محمد حسين يونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).