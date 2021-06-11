الطغيان (الشرقي) .. و العمران . - محمد حسين يونس

#محمد_حسين_يونس قبل أغسطس 2012 ..
لم نكن كعامة الشعب ..
نعرف شيئا عن مدير المخابرات العسكرية اللواء عبد الفتاح السيسي إلا أنه أصغر أعضاء المجلس العسكرى الحاكم .
وعندما رقاة الرئيس مرسي لرتبة فريق ..و منحة حقيبة وزير الدفاع ..
خلفا للمشير طنطاوى ..
كان واضحا ثقة جماعة الإخوان فيه علي أساس أنه (( ملتزم ،متدين ، صوام ..
و مصلي )) و أن أهل بيته من الملتزمين بالحجاب ( وقد يكون النقاب ) ..
و أنه من (سيأخون) القوات ......
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