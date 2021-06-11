حديث في مفهوم الثورة والإنقلاب العسكري - داخل حسن جريو

2021/06/11 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#داخل_حسن_جريو تعرف الأدبيات السياسية المعاصرة مصطلح الثورة , بالتغيير الكامل لجميع المؤسسات والسلطات الحكومية في النظام السابق لتحقيق طموحات التغيير لنظام سياسي نزيه وعادل ويوفر الحقوق الكاملة والحرية والنهضة للمجتمع, والثورة هي مجموعة من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تؤدي إلى تغيير جذري شامل في المجتمع.



عرفت المجتمعات البشرية الثورات منذ القدم , ندرج هنا بعضا منها : - - الثورة الإنكليزية عام ......





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