قبيل الاجتماع مع بوتين.. ترامب يقدم نصائحه إلى بايدن: لا تنم أثناء اللقاء!

2021/06/11 | 08:39 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - نلس

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن تمنياته لخليفته جو بايدن، بالتوفيق في اللقاء الذي سيجمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، ودعاه إلى أن لا ينام أثناء اللقاء!.

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وقال ترامب في تصريح:"حظا سعيدا لبايدن في محادثاته مع مع الرئيس بوتين. لا تنم في الاجتماع، وأرجو أن تنقل إليه (بوتين) أطيب تمنياتي".

وكان ترامب يصف منافسه بايدن أثناء حملة الانتخابية الرئاسية الماضية، بـ"جو النعسان".

ويعقد الرئيسان الروسي والأمريكي أول لقاء قمة بينهما يوم 16 يونيو الجاري في جنيف، منذ أن أصبح الأخير رئيسا للولايات المتحدة.

وقال الكرملين إن الرئيسين يعتزمان مناقشة العلاقات الروسية الأمريكية، والاستقرار الاستراتيجي، فضلا عن مكافحة وباء كورونا وتسوية النزاعات الإقليمية.

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