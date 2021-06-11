تحذير أميركي.. الصين قد تستغل الديون لاستنزاف الدول الفقيرة

2021/06/11 | 09:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، عن قلقها من احتمال أن يستفيد دائنون صينيون من مساعدات مالية دولية إلى البلدان الفقيرة.

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