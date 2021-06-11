2021/06/11 | 09:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات أن شركة غوغل تعمل على تطوير هاتف جديد قابل للطي ستنافس من خلاله أجهزة سامسونغ وهواوي من نفس الفئة.وتبعا لأحدث التسريبات فإن شركة سامسونغ بدأت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل تستعد لإطلاق أول هواتفها القابلة للطي العام الجاري المركز الخبري الوطني.

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