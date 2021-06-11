2021/06/11 | 09:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة استثمار كربلاء، عن منح إجازة استثمارية الى شركة عراق الطاقة للمقاولات لإنشاء مدينة معارض السيارات النموذجية في المحافظة بكلفة تجاوزت 11 مليون دولار .

وقال المكتب الاعلامي في تصريح إن “المشروع ينفذ على مساحة 15 دونم ويقع منطقة الملحق 3 كم وسط المدينة يشمل 45 معرض تجاري وملحقات تجارية وخدمية أخرى “.

وأضاف إن “المشروع يهدف الى تطوير القطاع الخدمي في المحافظة ، وكذلك يسهم توفير 450 فرصة عمل “.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تستعد لانشاء مدينة معارض سيارات ضخمة بكلفة 11 مليون دولار) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تستعد لانشاء مدينة معارض سيارات ضخمة بكلفة 11 مليون دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).