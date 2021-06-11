2021/06/11 | 09:10 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

في سابقة هي الأولى في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، صادق مجلس الشيوخ على تعيين مسلم في منصب قاض فيدرالي عن ولاية نيوجيرسي.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

فقد عيّن القاضي زاهد قريشي في هذا المنصب، ليصبح بذلك أول قاضٍ فيدرالي مسلم في تاريخ الولايات المتحدة.

وتمكن الديمقراطيون من الدفع قدماً بتعيين قريشي وهو من أصول باكستانية، والذي عيّنه الرئيس الأميركي جو بايدن في هذا المنصب ضمن مجموعة من القضاة الفيدراليين.

وعمل القرشي منذ عام 2019 قاضياً في إحدى محاكم نيوجيرسي.



وقد حصل على إجازة في القانون من كلية روجرز للحقوق، حيث يعمل أيضاً أستاذاً مساعداً.

عسكري سابق

كما سبق أن تولى منصب مساعد المدعي العام في نيوجيرسي من 2008 إلى 2013، كما خدم في الجيش الأميركي كمدع عسكري وذهب إلى العراق بهذه الصفة عامي 2004 و2006.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قال في وقت سابق، إن هذه التعيينات تمثل "التنوع الكبير في الأصول والخبرات ووجهات النظر التي تقف وراء قوة بلادنا".

والثلاثاء الماضي، وافق مجلس الشيوخ الأميركي بغالبية واسعة على تعيين جوليان كزافييه نيلس أول قاض اختاره بايدن بعد أكثر من 200 تعيين قام بها سلفه دونالد ترمب.

"العربية"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأول في تاريخ أميركا.. مجلس الشيوخ يصادق على تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأول في تاريخ أميركا.. مجلس الشيوخ يصادق على تعيينُ قاضٍ فيدرالي مسلم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).