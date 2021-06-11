مرشح للرئاسة الإيرانية: لولا المقاومة لكان العراق تحت هيمنة داعش

2021/06/11 | 09:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قال المرشح للانتخابات الرئاسية الايرانية، محسن رضائي، اليوم الجمعة، إنه لولا محور المقاومة لكان العراق وسوريا اليوم تحت هيمنة داعش.وذكر رضائي، في تصريخ نقلته وسائل إعلام إيرانية، أن “لولا محور […]

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