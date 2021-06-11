2021/06/11 | 09:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رغم أنه تم تلقيح قرابة 2.25 مليار إنسان في مختلف أنحاء العالم، إلا إن وباء كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ما زال يتقدم ويصيب المزيد من الناس في مختلف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالأرقام..



آخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا بالعراق والعالم المركز الخبري الوطني.

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