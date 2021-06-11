2021/06/11 | 09:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تشهد الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقامة يوم الجمعة الموافق 18 يونيو/ حزيران الجاري، منافسة 7 مرشحين لخلافة الرئيس الإيراني، حسن روحاني.وتقام الانتخابات التي تحمل رقم 13 في تاريخ إيران، بدءا من سنة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من هم المرشحون السبعة للرئاسة الإيرانية وما أبرز وعودهم المركز الخبري الوطني.

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