شاعرة ثوريّة//ومضات - ريتا عودة

2021/06/11 | 09:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ريتا_عودة -1-الطريقُ إليكَمُفَخَّخٌ بالمَسَامِيرَ الشَّائكَةِوَحَكَايَا الجَانْ...وأنا بدأتُ، أيَا حبيبي، أُرَوِّضُ قلبي علىالنّسيانْ..!-2-بمَ تُفَكِّرُ الوردةُ الآيلةُ للخريفِ؟!تراها تهمسُ: أنا انتهيتُ ومن حيثُ هويتُ............



هذه البراعم تُكمِلُ الرّحلة؟!-3حلقةٌ من نارٍتندلعُإذا ما ......





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