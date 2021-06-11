2021/06/11 | 09:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، حصول العراق على عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف التجارية العربية، فيما أكد أن بغداد ستحتضن اجتماع الاتحاد المقبل.

وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أن الوفد العراقي أجرى مباحثات مع اتحاد الغرف الخليجية في إطار السعي نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع كافة الغرف التجارية الإقليمية والدولية.

وأوضح الاتحاد، أنه تم الاتفاق على عقد المنتدى الخليجي العراقي في أبو ظبي في مطلع سبتمبر المقبل، والذي سيكون نواة لبداية العمل العراقي الخليجي بمشاركة جميع دول الخليج وبحضور رسمي من قبل الجانبين من وزراء البلدين والأمانة العامة وعدد كبير من رجال الأعمال.

وقال رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، عبد الرزاق الزهيري، إن المنتدى العراقي الخليجي يضم قطاعات واسعة من البنى التحتية والزراعة والطاقة والنقل والمصارف والتعليم والصحة، متابعاُ “وسيكون أمامنا شهران للإعداد لهذا الملتقى”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يحصل على عضوية لجنة اتحاد الغرف التجارية العربية.. أبو ظبي تستعد لانعقاد اول اجتماعي بمشاركة عراقية) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يحصل على عضوية لجنة اتحاد الغرف التجارية العربية.. أبو ظبي تستعد لانعقاد اول اجتماعي بمشاركة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).