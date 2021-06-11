محكوم 140 عاما.. وفاة نزيل بسجن “الحوت” في ذي قار

2021/06/11 | 09:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوفاة نزيل محكوم 14 عاما، في سجن الناصرية المركزي، المعروف بسجن الحوت، غربي مدينة الناصرية.وقال المصدر، إن “نزيلا محكوما بالسجن 14 عاما، توفي اليوم، في سجن الناصرية المركزي”، لافتا إلى أن “النزيل، من سكنة الناصرية، من مواليد العام 1955”.وفي غضون الأشهر شهد سجن الحوت، وفاة العديد […]

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