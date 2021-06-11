باستخدام 3 مليار دولار.. الكشف عن آلية يخطط لها البنك المركزي لـ”ضبط السوق”

2021/06/11 | 09:31 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أكد عضو اللجنة المالية النيابية سليم كوجر، إن ارتفاع سعر النفط سيوفر سيولة مالية نقدية والبنك المركزي خصص ثلاث مليارات لضبط السوق.

وقال كوجر في تصريح صحفي، إن “ارتفاع اسعار النفط سيوفر سيولة مالية نقدية والبنك المركزي خصص ثلاث مليارات دولار لضبط السوق وارتفاع الاسعار “ مبيناً أن ” السيولة المالية ستضبط سعر المنتجات الغذائية والتجارية “.

وأضاف إن ” البنك المركزي قد باع 460 مليون دولار في مزاد العملة لضبط السوق الاسعار” مشيراً الى إن ”ارتفاع الدولار هو نتيجة العرض والطلب“.

وبين أن ”السيولة النقدية التي ستتوفر نتيجة ارتفاع سعر برميل النفط ووصوله ل72 دولار للبرميل الواحد ستساهم في ضبط الاسواق وارتفاع الاسعار“.

وتشهد الاسواق والمنتجات الغذائية والتجارية في العراق ارتفاعاً كبيراً في الاسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

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