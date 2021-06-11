الجيش الأميركي: سنفعل اللازم لضمان سلامة المترجمين الأفغان

2021/06/11 | 09:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد رئيس هيئة الأركان الأميركيّة المشتركة الجنرال، مارك ميلي، الخميس، أنّ بلاده ستفعل "اللازم" لضمان سلامة المترجمين الأفغان، في وقتٍ يتسارع الانسحاب الأميركي من أفغانستان.

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