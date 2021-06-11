2021/06/11 | 09:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الجمعة، بإلقاء القبض على متهمين بتجارة وترويج المخدرات في البصرة.وذكرت المديرية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مفارز شعبة شؤون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالجرم المشهود..



الإطاحة بتاجري مخدرات في البصرة المركز الخبري الوطني.

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