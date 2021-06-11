طقس العراق: استمرار الأجواء ’الصحوة’ مع غبار في بعض المناطق الجنوبية

2021/06/11 | 09:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الجمعة، الى استمرار صحو الاجواء في معظم مناطق البلاد، فيما تنشط رياح شمالية غربية مسببة تصاعد الغبار.

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وأشار بيان لوزارة النقل، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 حزيران 2021)، الى الحالة الجوية لهذا اليوم الجمعة 11 حزيران 2021 والأيام التي تليه والصادرة من قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".

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