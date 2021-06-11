العالم مصمم على “محي كورونا” قريبًا.. اتفاق عالمي لتطعيم جميع الكوكب خلال عام فقط.. كيف سيلتحق العراق؟

2021/06/11 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد انتقل ملف التطعيم ضد كورونا في العالم إلى مرحلة جديدة تتلخص بـ”السرعة” والسباق مع كورونا خوفًا من استحداثه سلالات جديدة، وبينما حددت منظمة الصحة العالمية نسبة 80% تطعيم لكل العالم كشرط للسيطرة على كورونا، يبدو أن العالم يضع نصب عينيه استكمال التطعيم في وقت مبكر لايتجاوز العام المقبل 2022.وتوقع رئيس […]

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