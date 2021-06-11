الذهب يرتفع فوق مستوى 1900 دولار بدعم من تراجع الدولار

2021/06/11 | 10:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش.وزادت الأسعار أكثر من 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1902.7 […]

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