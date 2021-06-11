2021/06/11 | 10:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:18 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع أسعار الدولار وارتفاع الذهب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أسعار الدولار وارتفاع الذهب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أسعار الدولار وارتفاع الذهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).