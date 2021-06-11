العراق.. حزمة توجيهات للحد من انتشار سلالات كورونا

2021/06/11 | 10:28 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع المجلس، في جلسته الاعتيادية، الثانية والعشرين، المنعقدة في 8/6/2021، بما يأتي:

1.الاستمرار بتطبيق قرار تلقيح جميع الأشخاص العاملين في المحلات والمطاعم والمولات والمعامل وبقية الأماكن الخاضعة للرقابة الصحية، واعتبار التلقيح شرطا أساسيا من شروط تجديد ومنح الإجازات الصحية، مع محاسبة المخالفين بفرض الغرامات والغلق بعد تاريخ 1/9/2021، في حال عدم تحقيق تلك المتطلبات.

2.



عدم السماح بدوام الفئات الآتية واعتبارهم غائبين عن الدوام، ما لم يتم جلبهم كارت التلقيح أو فحص (PCR) سالب أسبوعيا لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) وابتداء من تاريخ 1/9/2021:

أ.



موظفي الوزارات والدوائر غير المرتبطة بوزارة، وكذلك مؤسسات ودوائر القطاع الخاص.

ب.



الطلاب والعاملين والهيئات التدريسية في المعاهد والكليات والجامعات الحكومية والأهلية كافة.

ج.



الطلاب (الذين أعمارهم أكبر من 18 سنة)، والعاملين والهيئات التدريسية في المدارس الحكومية والأهلية كافة.

3.إلزام دوائر الدولة الحكومية كافة بعدم استقبال أي مراجع ما لم يتم تحقيق ما ورد في الفقرة (2) أعلاه.

4.عدم السماح بإجراء انتخابات النقابات وإقامة المؤتمرات كافة، من دون الإعلان المسبق عن عدم السماح لغير الملقحين، أو الذين لديهم فحص ( PCR) سالب تم إجراؤه خلال (72) ساعة قبل الموعد لغير المشمولين باللقاح أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة) بحضور الانتخابات والمؤتمرات وابتداء من تاريخ 1/9/2021.

5.إلزام جميع العراقيين المسافرين إلى خارج العراق بإبراز الشهادة الدولية للتلقيح بلقاح كوفيد -19، وابتداء من تاريخ 1/10/2021، إضافة إلى متطلبات الدول المراد السفر إليها، ويُستثنى من ذلك من لديه حالات خاصة تمنع تلقيحه أو المصابين خلال فترة الشهور الثلاثة السابقة (معززة بالتقارير الطبية من اللجان المختصة)، وإلزامه بجلب فحص PCR سالب يثبت عدم إصابته بمرض كوفيد-19 عند سفره.

6.اشتراط تلقي جرعة أولى كحد أدنى من لقاح كوفيد- 19 للحصول على استثناء من حظر التجوال الجزئي أو الشامل (عند اقتضاء الحاجة لفرضه).

7.التأكيد على هيئة الإعلام والاتصالات بإلزام القنوات الإعلامية كافة بضرورة بث البرامج التوعوية الخاصة بفوائد التلقيح ضد مرض كوفيد-19، وحث المواطنين على الحجز المسبق عبر المنصة الإلكترونية للتلقيح بلقاحات كوفيد-19 المتوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية في عموم المحافظات، والتأكيد على عدم استضافة غير ذوي الاختصاص فيما يخص لقاحات كوفيد -19، وعدم الترويج للشائعات ومحاسبة المخالفين وغلق القناة.

PUKmedia عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء

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