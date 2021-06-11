أسود الرافدين في مواجهة مع هونغ كونغ اليوم في البحرين

2021/06/11 | 10:32 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تتجه أنظار الجماهير العراقية، اليوم الجمعة، صوب ملعب المحرق في العاصمة البحرينية المنامة الذي يحتضن مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره منتخب هونغ كونغ ضمن منافسات الجولة الثامنة من منافسات الدور الثاني لحساب المجموعة الثالثة في التصفيات الآسيوية المشتركة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 وبطولة كأس آسيا لكرة القدم في الصين […]

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