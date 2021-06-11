حديث عن 3 عوامل “ستمحي” معامل عراقية متخصصة بقطاع هام

2021/06/11 | 10:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

حدد عضو في مجلس النواب، 3 عوامل “ستمحي” معامل الجص والطابوق في البلاد وتضطر العراق على استيراده.

وذكر النائب كاظم الحمامي في بيان من هذه الأزمات “عدم توفر الوقود، وارتفاع أسعاره، فعلى الرغم من امتلاك العراق لأغنى حقول النفط في كوكب الأرض، ظلت معاملنا تشكو من تفاقم شحة الوقود، وغلاء أسعاره، وتكاليف نقله”.

وأشار الى “إرتفاع بدلات الإيجار المترتبة على المعامل والمقالع، وحملات التقييم المتصاعدة التي تجريها دائرة عقارات الدولة كل عام، في مخالفة واضحة لقرار مجلس الوزراء رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١١ الذي حصلت بموجبه موافقة المجلس على تحديد بدلات الإيجار وفق ثلاث فئات، على أن يعاد النظر فيها كل *خمس سنوات*، وقيام اللجنة المكلفة لهذا الغرض بتقديم مقترحات بدلات الإيجار الجديدة وفقا لما ورد أعلاه إلى لجنة الشؤون الإقتصادية، لكن دائرة عقارات الدولة لم تلتزم بالقرار”.

وأوضح أن “عدم ثبات بدلات الإيجار، هي في زيادة مضطردة بناءً على الممارسات التعسفية لهذه الدائرة”، مضيفا “ناهيك عن حملات المسح الجيولوجي التي تجرى سنويا على المقالع وما يرافقها من منغصات وضغوطات لا حدود لها، في غياب ملحوظ للدعم الحكومي وعدم توفر الحماية لأصحاب المعامل”.

وتابع، “بالتالي فان العراق مهدد بتوقف معامل الجص والطابوق، الأمر الذي سيضطرنا للاستيراد من الخارج بمبالغ استنزافية سترهق ميزانية الدولة بالعملة الصعبة، وربما تقع جميع مشاريعنا السكنية والمعمارية أسيرة في قبضة معامل دول الجوار”.

وقال، “بناء على ما تقدم فان الظروف القاهرة التي تعاني منها معاملنا لا تبشر بخير، وتنذر بما لا تُحمد عقباه”.

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