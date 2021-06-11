مستشار الكاظمي يوضح مهام للبعثة الأممية لمراقبة الانتخابات‬

2021/06/11 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، حسين الهنداوي، إن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات في العراق لديها أربع مهام رئيسية، بينها، جلب المراقبين الدوليين لتغطية أقصى ما يمكن من المناطق الجغرافية العراقية، وتوفير الرعاية الأمنية واللوجستية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن عدد المرشحين والمشاركة الواسعة في الانتخابات لن يضمن للأحزاب والقوى السياسية ما تريد، ويجب وضع شروط ومعايير لمنع حدوث الخروقات التي حدثت في السابق.

ونوّه الهنداوي إلى هناك إرادة شعبية قوية لن تسمح بأن تكون هذه الانتخابات كسابقاتها في الأعوام الماضية، وهو أمر يؤخذ بعين الاعتبار من قبل القوى السياسية، مشدّداً على عدم وجود أي قوة سياسية تستطيع أن تحصل على النتائج التي تمتلكها حالياً.

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