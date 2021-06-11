2021/06/11 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطن تراجعت أسعار النفط ، اليوم الجمعة، وسط توقعات إيجابية مرتبطة بتعافي الطلب على الخام في أوروبا والصين وأمريكا، لكنه النفط بقي ضمن اعلى مستوياته في عامين.وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هبوط أسعار النفط وبرنت يسجل 72.37 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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