2021/06/11 | 10:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ سجلت الهند اليوم الجمعة 91702 إصابة و3403 وفيات جديدة بفيروس كورونا، على مدى الساعات الـ24 الماضية.ووفقا لبيانات وزارة الصحة الهندية، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 29.3 مليون، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 363079 حالة.وأعلنت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي وباء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل أكثر من 91 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).