مقتل العشرات بانقلاب حافلة ركاب في باكستان

2021/06/11 | 10:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت الشرطة الباكستانية أن حافلة كانت تقل زواراً لضريح ديني في جنوب غرب باكستان، انقلبت، بسبب السرعة، اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل 19 شخصاً وإصابة كثيرين آخرين.

وكانت الحافلة تسير في بلدة “خوزدار” النائية، في إقليم بلوشيستان، عندما انقلبت، طبقاً لما قاله ضابط الشرطة، عمر حياة.

وتم نقل 50 شخصاً على الأقل، معظمهم في حالة حرجة، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال حياة: “ربما ترتفع حصيلة القتلى”.

وتشير إحصائيات حكومية إلى أن الحوادث الناجمة عن الطرق السيئة وسوء صيانة المركبات ونظام السلامة المروري دون المستوى، تسفر عن آلاف الوفيات في باكستان سنوياً.

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