أرتفاع الذهب فوق مستوى 1900 دولار

2021/06/11 | 10:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعارتفعت أسعار الذهب فوق 1900 دولار للأونصة اليوم الجمعة، بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1900.10 دولار للأونصة، وزادت الأسعار أكثر من 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع.فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1902.7 دولار للأونصة.وكشفت بيانات أن أسعار المستهلكين الأمريكيين ارتفعت بقوة في مايو 2021، مما قاد إلى أكبر زيادة سنوية في نحو 13 عاما، بينما انخفضت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية لأدنى مستوياتها في قرابة 15 شهرا الأسبوع الماضي.وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.في غضون ذلك نزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو أسبوع في الجلسة السابقة.وأمس الخميس، أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية دون تغيير وتعهد بتدفق منتظم للتحفيز خلال الصيف.المصدر: رويترز

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