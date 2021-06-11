الخارجية الأمريكية: نجري تقييمات شاملة حول هجمات الأربعاء في العراق

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، ان واشنطن تجري تقييمات شاملة حول هجمات الأربعاء الصاروخية في العراق.

وقال برايس في مؤتمر صحفي أن الهجمات على قاعدة عين الأسد ومركز الدعم الدبلوماسي في مطار بغداد الدولي، لم تخلف أضراراً جسيمة أو إصابات ، لافتا الى ان قاعدة بلد الجوية وهي قاعدة عراقية ولا يوجد فيها سوى متعاقدين أمريكيين.

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