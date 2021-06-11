الجيش العراقي والبيشمركة في حالة انذار قصوى لمواجهة داعش‬

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني بدخول قوات البيشمركة والجيش العراقي حالة الإنذار القصوى نتيجة ورود معلومات بتحرك لمسلحي تنظيم داعش.

وقال المصدر إن البيشمركة دخلت مرحلة الإنذار “ج” بعد ورود معلومات عن تحركات لمسلحي داعش في أطراف كركوك وقضاء دبس، مضيفاً أن قوات الجيش العراقي والأجهزة الأمنية الأخرى دخلت أيضاً في حالة الإنذار خشية شن داعش هجمات في المنطقة.

وأشار المصدر إلى أن قيادات الجيش والأجهزة الأمنية وجهت نداء لمنتسبيها من أجل الالتحاق بقطعاتهم على الفور.

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