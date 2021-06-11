القبض على هارب آخر من سجن الهلال ومحافظ المثنى يكشف عن المتبقين

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - المثنى

أعلن محافظ المثنى أحمد منفي، الجمعة، القبض على هارب آخر من سجن الهلال بالمحافظة في السليمانية.

وقال المحافظ في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه تم "إلقاء القبض على المتهم الهارب من سجن الهلال (ع.ع) بالتعاون مع الأسايش في محافظة السليمانية".

وأضاف أن "سجينا واحدا هاربا هو المتبقي، وسيتم الوصول إليه قريبا".

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