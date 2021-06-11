مصرف الرافدين يفتح أبوابه الجمعة لدفع مستحقات هذه الفئات

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن مباشرته بفتح فروعه المخصصة لاستقبال الزبائن لدفع مستحقات اصحاب المنافذ واستلام مبالغ المنتجات النفطية.وذكر بيان مقتضب للمصرف، تلقته ( بغداد اليوم)، إن "المصرف باشر اليوم بفتح فروعه المخصصة لاستقبال الزبائن لدفع مستحقات اصحاب المنافذ واستلام مبالغ المنتجات النفطية".

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