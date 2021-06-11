2021/06/11 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد شاركت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا في الاجتماعات التحضيرية للقمة الإسلامية الثانية للعلوم والتكنولوجيا التي من المقرر عقدها في السادس عشر من الشهر الحالي.وأوضح بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المجتمعين ناقشوا خلال الحوارات التي مثل العراق فيها رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي صلاح الفتلاوي ومدير …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعليم تشارك في الاجتماعات التحضيرية لقمة المؤتمر الإسلامي للعلوم والتكنولوجيا first appeared on النور نيوز.

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