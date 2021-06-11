2021/06/11 | 10:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة، اليوم الخميس، السيطرة على مرض انفلونزا الطيور في محافظة البصرة.وقال مدير عام الدائرة ثامر حبيب حمزة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الجهود الحثيثة التي بذلها الاطباء البيطريون في مستشفى البصرة البيطري والمستوصفات البيطرية في المحافظة اسفرت احتواء وحصر بؤرة المرض”.وأضاف، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة تعلن السيطرة على “انفلونزا الطيور” في البصرة first appeared on النور نيوز.

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