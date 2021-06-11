كأس اوروبا.. الاتحاد الفرنسي يكشف موقف بنزيما من المشاركة في مباراة المانيا

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ توقع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مشاركة كريم بنزيما، الذي اصيب في الركبة في مباراة ودية الثلاثاء الماضي، في افتتاح مشوار فرنسا في المجموعة السادسة لبطولة اوروبا امام المانيا.ويتدرب بنزيما، الذي خرج مصابا في انتصار بطل العالم 3-0 على بلغاريا، داخل القاعات ومن المتوقع ان يكون جاهزا لمواجهة المانيا، يوم الثلاثاء المقبل في ميونيخ.وستواجه فرنسا ايضا في المجموعة السادسة، المجر، والبرتغال، حاملة اللقب.ويعتبر منتخب فرنسا، اكبر المرشحين للفوز بكأس امم اوروبا 2020 (المؤجلة)، التي تفتتح منافساتها مساء اليوم الجمعة، بمواجهة بين ايطاليا وتركيا، وتستمر على مدار شهر كامل.وكان من المفترض اقامة البطولة في صيف العام الماضي، لكن تقرر تأجيلها للعام الحالي بسبب ازمة جائحة كورونا./انتهى9

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