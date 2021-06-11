انتشال جثة شاب غريق من دجلة في الكوت

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ انتشلت شرطة النجدة النهرية في واسط جثة شاب غريق من نهر دجلة وسط مدينة الكوت.وقال مدير اعلام الشرطة العقيد صلاح خيون لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/:" ان رجال الشرطة النهرية ، انتشلوا الجثة بعد عملية غوص وبحث استمرت من ليلة امس ، وتم تسليمها الى مركز الشرطة ضمن الرقعة الجغرافية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون ".ودعا الشباب الى تجنب السباحة في الانهر لخطورة ذلك الامر ،حيث يلجأ الكثير من الشباب الى السباحة مع اشتداد درجة الحرارة في الصيف "./إنتهى

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