العراق.. تكلف قائد جديد لشرطة البصرة



العراق.. تكلف قائد جديد لشرطة البصرة
2021/06/11 | 10:57 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اصدرت وزارة الداخلية العراقية ، امراً بتكليف اللواء سلمان عبد الواحد جاسم بمهام قيادة شرطة البصرة وكالة، خلفاً للقائد السابق اللواء عباس ناجي....

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