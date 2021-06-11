العراق.. تكلف قائد جديد لشرطة البصرة

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الداخلية العراقية ، امراً بتكليف اللواء سلمان عبد الواحد جاسم بمهام قيادة شرطة البصرة وكالة، خلفاً للقائد السابق اللواء عباس ناجي....

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