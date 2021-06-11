الحشد يحذر واشنطن من تكرار العبرة الموجعة التي صعقت تل ابيب!

2021/06/11 | 10:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء فضيلة الشيخ كاظم الفرطوسي، ان الهجوم بالطائرات المسيرة المفخخة هي رسائل متتالية للمحتل الامريكي ليفهم ان موضوع ا...

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