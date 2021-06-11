أبو ظبي تستضيف المنتدى الخليجي العراقي الاقتصادي

2021/06/11 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

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أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، عن حصول العراق على عضوية اللجنة التنفيذية لاتحاد الغرف التجارية العربية، فيما أكد أن بغداد ستحتضن اجتماع الاتحاد المقبل.

وذكر الاتحاد، في بيان صحفي، أن الوفد العراقي أجرى مباحثات مع اتحاد الغرف الخليجية وتم الاتفاق على عقد المنتدى الخليجي العراقي في أبو ظبي في مطلع ايلول المقبل، ليكون نواة للعمل العراقي الخليجي.

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