داخلية الإقليم تعلن احباط مخطط لزعزعة الأمن والاستقرار وخلق الفوضى

2021/06/11 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان احباط مخططات لحزب العمال لزعزعة الامن والاستقرار في الإقليم.

وأكدت الوزارة في بيان ان حزب العمال الكردستاني ينفذ خلال الفترة الحالية جزء من مخططاته ضد الاقليم، بمساعدة طاقم محلي، ومواطنين يحملون الجنسيات الأوروبية لاستخدامهم كأدوات لزعزعة الاستقرار في الاقليم تحت مسمى مجموعات السلام والحرية.

وأضاف بيان وزارة داخلية الإقليم ان حزب العمال الكردستاني يستمر منذ سنوات في محاولاته للتدخل في الشؤون الداخلية لإقليم كوردستان وخلق الفوضى وانعدام الامان داخل الاقليم وذلك عبر طرق متعددة.

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