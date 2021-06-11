قصة المجلس الوطني لإعلان دمشق عام 2007 (إصلاح المعارضة السورية، الجزء الثاني 1) - فارس إيغو

2021/06/11 | 11:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_إيغو النهاية الثانية لربيع دمشقلماذا تخصيص الجزء الثاني بكامله للمجلس الوطني لإعلان دمشق؟وما أهمية هذا الحدث المفصلي بالنسبة لمستقبل المعارضة السورية قبل الثورة وبعدها؟ إنّ ما جرى قبل انعقاد الجلسة اليتيمة للمجلس بشهور وأثناءها وما بعدها سوف يطبع المعارضة السورية لفترة طويلة بهذا الانشقاق الذي حدث أثناء انعقاد الجلسة الأولى والأخيرة، وإعلان النتائج والانعكاسات التي جرت بعدها من توقف وجمود ......





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