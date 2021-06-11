بعد أول لقاء مع بايدن.. جونسون يصف العلاقة مع أميركا أنها

2021/06/11 | 11:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، العلاقات البريطانية-الأميركية بأنها "غير قابلة للتدمير" بعد أول لقاء له، الخميس، مع الرئيس الأميركي جو بايدن قبل قمة قادة مجموعة السبع التي تبدأ الجمعة.

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