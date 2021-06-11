مفوضية الانتخابات بصدد طباعة أكثر من مليون بطاقة بايومترية جديدة

2021/06/11 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، أنها بصدد طباعة أكثر من مليون بطاقة بايومترية جديدة.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحفي، إن “عدد الناخبين الجدد من المواليد الثلاثة من 2001 إلى 2003 يزيد عن المليونين، مليون منهم طبعت البطاقات الانتخابية خاصتهم، بينما لم تطبع البطاقات الخاصة بالمتبقين”، لافتة الى […]

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