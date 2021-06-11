صحيفة إسبانية: نيمار يقف حجر عثرة في طريق مبابي إلى ريال مدريد

2021/06/11 | 11:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت صحيفة "أس" الإسبانية أن أحد البنود التي اشترطها النجم البرازيلي، نيمار، في عقد تجديد خدماته لنادي باريس جيرمان، هو ضمان عدم رحيل زميله، النجم الفرنسي الشاب، كيليان مبابي، عن "حديقة الأمراء.

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وكان نجم منتخب "السامبا"، البالغ من العمر 29 عاما، قد جدد عقده مع "المارد الأزرق" حتى نهاية موسم 2024، وذلك بعد تواتر تقارير عن قرب عودته إلى ناديه السابق، برشلونة الإسباني.

وبالمقابل، لا يزال كيليان مبابي، يرفض حتى الآن توقيع عقد جديد مع "البي إس جي"، وذلك مع بقاء عام واحد فقط في عقده الحالي.

وذكرت تقارير كثيرة أن نجم نادي موناكو السابق، البالغ من العمر 22 عاما، يرغب في اللعب لصالح ريال مدريد الإسباني على أمل الفوز بدوري أبطال أوروبا ومن ثم الظفر بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل في العالم.

ولكن وبحسب الصحيفة المدريدية فإن نيمار اشترط أن يبقى مبابي معه في خط هجوم فريق العاصمة الفرنسية، وذلك يعني مزيدا من الضغوط على إدارة "العملاق الباريسي" لإقناع نجمهم الشاب بالبقاء معهم.

وكان رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، قد أكد في تصريحات سابقة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية أن مبابي سيبقى في "مدينة الأضواء" ولن يرحل مجانا عن النادي.

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