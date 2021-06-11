الخارجية الأميركية تعلق على الهجمات الصاروخية التي استهدفت منشآتها في العراق

2021/06/11 | 11:57 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ذكرت وزارة الخارجية الاميركية، الجمعة، انه لم تقع خسائر خطيرة او ضحايا فى الهجمات الصاروخية التي وقعت يوم الاربعاء على موقعين فى العاصمة بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في تصريحات صحفية تابعها NRT عربية، (11 حزيران 2021)، ان "الولايات المتحدة مازالت تقيم الهجمات التى ضربت قاعدة بلد الجوية التى تستخدمها الطائرات العسكرية الاميركية ومركز الدعم الدبلوماسى وهو منشأة تابعة للحكومة الاميركية فى مطار بغداد الدولي".

واضاف برايس، ان "عددا صغيرا من الافراد تلقوا العلاج وخرجوا بسبب استنشاق الدخان"، موضحا ان "المنشأة كان يوجد فيها مقاولون اميركيون".

N.A

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