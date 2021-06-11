بالارقام.. تعرف على حجم أموال العراق المجمدة في الخارج - عاجل

2021/06/11 | 11:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، عن حجم أموال العراق المجمدة في الخارج ، فيما أشارت إلى إعادة أكثر من 20 مليون دولار من الأموال المجمدة خارج العراق في بنوك الدول العربية والأوروبية منذ عام 2003.

وقال مقرر اللجنة عبد الأمير المياحي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "من المتوقع أن تتجاوز أموال العراق المجمدة في الخارج المليار و417 مليون دولار، وعملية إعادة تلك الأموال تحتاج إلى عمل حكومي جاد".

وأضاف أن " اللجنة تتابع ملف إعادة الأموال المهربة مع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة بشكل مباشر".

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